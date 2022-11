Emma Corrin vorrebbe le categorie di genere neutre per le premiazioni degli attori

Emma Corrin, conosciuta principalmente per il ruolo della giovane Diana, Principessa del Galles, nelle precedenti stagioni di The Crown, ha dichiarato che vorrebbe una maggior inclusività di genere nelle categorie delle principali premiazioni degli attori.

The Crown: Emma Corrin nel ruolo di Diana

Nel corso di una recente intervista con BBC News, Emma Corrin ha espresso il suo punto di vista, nonché speranza, verso la futura gestione dei maggiori premi nel settore degli attori, eliminando le distinzioni di genere: "Spero in un futuro in cui accada tutto ciò. Non credo che le categorie siano abbastanza inclusive al momento".

Dal suo punto di vista la possibilità di avere delle categorie neutre significherebbe "che tutti possono sentirsi riconosciuti e rappresentati". Questo discorso è molto importante per lei e per il suo approccio al mondo, non avendo mai nascosto il fatto che si identifica come di genere non binario, utilizzando i pronomi they/them (loro).

Oltre al ruolo in The Crown Emma Corrin ha vinto un Golden Globe nel 2021 per The Policeman nella categoria "Miglior attrice in una serie televisiva drammatica", per poi venire nominata lo stesso anno per i Primetime Emmy nella categoria "Miglior attrice protagonista", sempre in una serie drammatica.

Emma Corrin: "Indossare abiti femminili per i ruoli è una sofferenza"

"Al momento è difficile, per me, cercare di giustificare il fatto di non essere binario e di essere nominata nelle categorie femminili. Quando si tratta di categorie dobbiamo per forza specificare se si è stato nominati per un ruolo femminile o maschile?", ha infine concluso.