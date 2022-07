Emma Corrin: "Indossare abiti femminili per i ruoli è una sofferenza"

La star di The Crown Emma Corrin ha dichiarato pubblicamente la fatica provata ogni volta che deve indossare abiti femminili per motivi di lavoro.

L'interprete di The Crown, Emma Corrin, torna a parlare della sua sessualità fluida rivelando la fatica che prova ogni volta che è costretta a indossare abiti femminili sul set.

Emma Corrin, 26 anni, ha interpretato un'icona come la principessa Diana nella serie Netflix The Crown, ma di recente ha rivelato a Vogue che si sente più rappresentata dal pronome "loro" piuttosto che da "lei" e ha anche aggiornato i pronomi su Instagram.

"Mi sento molto più visto quando vengo chiamato 'loro', ma i miei amici più cari mi usano il pronome 'lei' e non mi dispiace, perché so che mi conoscono", ha spiega l'attrice.

Emma Corrin di The Crown nasconde il seno sotto una fascia e parla di "cambiamenti" (FOTO)

Emma Corrin ha confessato di aver lottato con gran parte dei vestiti che ha dovuto indossare nei ruoli interpretati, compresi i reggiseni e corsetti nel film in uscita L'amante di Lady Chatterley:

"Ricordo di aver lottato per dover indossare il reggiseno in L'amante di Lady Chatterley e nel ruolo di Marion in My Policeman, ma è abbastanza difficile, perché non sono Emma, ​​giusto? Sono un attore e ho un lavoro da fare".

Nell'atteso My Policeman, a novembre su Prime Video, Emma Corrin interpreterà la moglie dell'agente di polizia gay Tom, che ha il volto di Harry Styles.