Emily Ratajkowski quasi in topless: il suo abito al Met Gala 2019 vi farà volare

Emily Ratajkowski quasi in topless sul red carpet del Met Gala 2019 e con un abito sexy che lascia davvero poco all'immaginazione, ma decisamente camp e quindi in linea con il tema ufficiale della serata, all'insegna del kitsch e dell'esagerazione.

Emily Ratajkowski ha indossato un abito nude look di Dundas tutto in argento, che le scopriva parzialmente i fianchi e le cosce e le fasciava strategicamente il seno, lasciandolo a malapena scoperto. A completare il tutto, un cerchietto dai cui lati spiccavano due ali argentee. Un look alla Cher che non è passato inosservato al Met Gala 2019, dove le star si sono sbizzarrite con i look più assurdi e creativi, da Ezra Miller con un make up ipnotico e d'effetto a Jared Leto con la sua testa (finta) tra le mani.

E c'è anche un video pubblicato dalla stessa Emily sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Il tema dell'anno al Met Gala 2019 era il Camp, ovvero tutto ciò che è esagerazione e artificio, il kitsch declinato come forma d'arte. L'apertura trionfale dell'edizione (subito dopo l'ideale taglio del nastro toccato come sempre ad Anna Wintour) è toccata a Lady Gaga, che si è presentata in un enorme abito fucsia di Brandon Maxwell e make-up altrettanto eccessivo.

Di recente Emily Ratajkowski ha affiancato Theo James in Lying and Stealing, crime drama in cui l'attore interpreta un abile ladro di opere d'arte che incontra un'aspirante attrice tormentata da un passato di trasgressioni estreme a Hollywood e da una montagna di debiti.