Emily in Paris 5: ecco quando prenderanno il via le riprese, Lucas Bravo confermato nel cast

Netflix ha scelto le location per le riprese della stagione 5 di Emily in Paris e tra gli interpreti è confermato anche il ritorno di Lucas Bravo.

Netflix ha condiviso un aggiornamento sulle riprese della stagione 5 della serie Emily in Paris, con star Lily Collins.

Lo show, che ha recentemente portato la protagonista in Italia dove sembrava pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, verrà nuovamente realizzato a Parigi.

L'update sulla stagione 5 di Emily in Paris

Alcuni ciak verranno comunque realizzati proprio nella capitale italiana e le riprese dei nuovi episodi di Emily in Paris inizieranno nella prima settimana di maggio 2025.

Secondo le fonti di Variety, inoltre, Emily Cooper farà visita a un'altra location francese molto esclusiva e glamour, come accaduto in precedenza con Saint-Tropez e Megeve.

Bravo nella serie Netflix

Lucas Bravo, dopo aver espresso apertamente i propri dubbi riguardanti la direzione presa dal personaggio dello chef Gabriel, ritornerà a far parte del cast delle puntate inedite di Emily in Paris. Il suo ristorante, ora premiato con una stella Michelin, sarà infatti una delle location confermate per la prossima stagione.

L'arrivo della serie in Italia

Lo showrunner Darren Star, in occasione della notizia del rinnovo della serie, aveva parlato della possibile ambientazione in Italia: "Sento che questo espanderà l'universo dello show. Proprio nel momento in cui Emily si è sentita a suo agio a Parigi, verrà catapultata in un altro Paese dove sperimenterà alcune differenze culturali. Inoltre, penso che ci siano differenze culturali da esplorare - e lo faremo - tra francesi e italiani. È un mondo completamente nuovo, ma non significa che lasceremo del tutto Parigi".

Emily in Paris 4, recensione della seconda parte: la svolta romana? Funziona a metà

Nel cast ci sono Lily Collins nel ruolo di Emily, Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie, Ashley Park nel ruolo di Mindy, Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel, Camille Razat nel ruolo di Camille, Samuel Arnold nel ruolo di Julien, Bruno Gouery nel ruolo di Luc, William Abadie nel ruolo di Antoine e Lucien Laviscount nel ruolo di Alfie.