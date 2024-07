Emily in Paris 4: Raoul Bova ed Eugenio Franceschini tra le guest star, ecco le nuove foto

Netflix ha svelato le new entry nel cast della stagione 4 di Emily in Paris, in arrivo suddivisa in due parti da 5 puntate che debutteranno il 15 agosto e il 12 settembre, e rivelato delle foto inedite delle prossime puntate.

La serie con star Lily Collins arriverà anche a Roma e tra gli attori coinvolti nelle riprese ci sono anche Raoul Bova ed Eugenio Franceschini.

I ruoli affidati alle star italiane

Raoul Bova interpreterà nella serie il ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie. Eugenio Franceschini sarà invece Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, il personaggio dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente, fedele alle radici dell'azienda di famiglia.

Nel cast di Emily in Paris ci sarà poi Thalia Besson nel ruolo di Genevieve, la figlia ventenne di Laurent, nata da una relazione passata, che si è appena trasferita da New York a Parigi per iniziare la sua carriera. Il suo atteggiamento brillante ed entusiasta la rende immediatamente simpatica a Emily, che è felicissima di avere un'americana espatriata a cui fare da mentore. Ma le loro somiglianze potrebbero finire per complicare la vita di Emily, sia a livello professionale che personale.

Tra le new entry spazio anche a Rupert Everett (Napoleon, My Policeman, The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde) è Giorgio Barbieri, il proprietario di uno studio di interior design con sede a Roma che si impegna a conoscere gli affari di tutti e ad essere l'anima di ogni festa. È amico di Sylvie da decenni.

Tra i nuovi arrivi ci sarà infine Anna Galiena interpreta Antonia Muratori, la madre di Marcello, matriarca della famiglia Muratori e capo dell'azienda di famiglia. Antonia è alla guida della comunità che costituisce il loro piccolo paese e si prende cura di chi ci vive e lavora. Anche in tempi incerti, Antonia si impegna a tenere fede all'anima dell'azienda.

Cosa racconterà la nuova stagione

Dopo il matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, la protagonista Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. Tra le fila dell'agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell'Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano invece per l'Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.