Emily in Paris 4: Lily Collins con spritz e Colosseo nella foto del cast a Roma

Il cast della serie si è immortalato di fronte al Colosseo in un'immagine per lanciare la seconda parte della quarta stagione

Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie sono arrivati a Roma con tanto di spritz per il lancio ricco di glamour di Emily in Paris.

Ieri il cast della serie Netflix si è riunito proprio davanti al Colosseo per celebrare il lancio della Parte 2 della quarta stagione nella quale i fan vedranno Emily spostarsi da Parigi a Roma. Questo incontro precede l'anteprima mondiale degli episodi che si terrà martedì 10 settembre al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica.

Roma è la prossima fermata nel global tour di Emily in Paris in seguito al viaggio del cast a Los Angeles del mese scorso. Lily Collins ha anche partecipato ad una cena esclusiva Netflix Nordics x Vogue Scandinavia a Copenhagen nell'ambito della Copenhagen Fashion Week.

Emily in Paris 4, il cast a Roma

Samuel Arnold e Bruno Gouery hanno preso parte ad un evento Q&A a Montreal. E Lucas Bravo è stato ad Amsterdam la scorsa settimana ad una proiezione speciale con Q&A nell'iconico edificio Park Zuid nel Vondelpark.

La Parte 1 della quarta stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix e su queste pagine potete recuperare la nostra recensione. La Parte 2 debutterà il 12 settembre sulla piattaforma digitale.

La prima metà della quarta stagione, arrivata sulla piattaforma all'inizio di agosto, si è conclusa con Cami che ha scoperto di non essere mai stata incinta. E finché Cami non condividerà questa informazione con l'aspirante padre del bambino, Gabriel, che attualmente esce con la sua migliore amica, la situazione non potrà che complicarsi.