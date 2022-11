Emily in Paris 3: Netflix ha publicato il primo trailer della nuova stagione

Netflix ha finalmente rivelato il trailer di Emily in Paris 3, anticipando qualcosa su uno degli show più seguiti del suo catalogo, prima del debutto atteso per il 21 dicembre. Siete pronti per questa "abbuffata natalizia"?

Ambientata un anno dopo il suo trasferimento da Chicago a Parigi, la terza stagione di Emily in Paris vede Emily a un bivio mentre deve affrontare due percorsi diversi sia nella vita sentimentale che in quella lavorativa, cercando di decidere come sarà il suo futuro in Francia.

Tutto questo traspare perfettamente dal trailer pubblicato, riassumendo il passato e rivelando delle anticipazioni sul futuro della giovane.

Emily in Paris 3 e 4: Netflix annuncia il rinnovo della serie

Alla guida dello show troviamo nuovamente Darren Star, seguito dalle varie conferme del cast che, oltre a Lily Collins (ancora produttrice della serie), comprende: Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount. Cosa vi aspettate dalla terza stagione di Emily in Paris?