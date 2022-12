Emily in Paris 3, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha finalmente rilasciato la terza stagione di Emily in Paris, uno degli show più seguiti del suo catalogo, da oggi 21 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Netflix ha finalmente rilasciato la terza stagione di Emily in Paris, uno degli show più seguiti del suo catalogo, in streaming da oggi 21 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Ambientata un anno dopo il suo trasferimento da Chicago a Parigi, la terza stagione di Emily in Paris vede Emily a un bivio mentre deve affrontare due percorsi diversi sia nella vita sentimentale che in quella lavorativa, cercando di decidere come sarà il suo futuro in Francia.

Alla guida dello show troviamo nuovamente Darren Star, seguito dalle varie conferme del cast che, oltre a Lily Collins (ancora produttrice della serie), comprende: Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount.

Curiosità: la seconda stagione dello show ha fatto arrabbiare i media ucraini e addirittura il ministro Oleksandr Tkachenko, che ha scritto direttamente al servizio streaming per esprimere le sue perplessità sul personaggio di Petra, new entry dello show interpretata dall'attrice ucraina Daria Panchenko. Nel quarto episodio della seconda stagione dello show, infatti, ci viene presentata questa ragazza dal "pessimo senso della moda e gusto in fatto di stile" e che teme di essere deportata. In una scena, Petra ruba anche dei vestiti da un negozio per poi scappare a gambe levate.