Emily in Paris 2: il trailer dei nuovi episodi mostra i problemi della protagonista

Emily in Paris 2 arriverà su Netflix il 22 dicembre e il nuovo trailer regala molte anticipazioni riguardanti il nuovo capitolo della ragazza americana che si è trasferita in Francia.

Nel video la giovane è infatti in crisi perché ha avuto un rapporto con l'affascinante chef Gabriel, nonostante sia amica della sua fidanzata, situazione che le causa non pochi dubbi e sensi di colpa. Emily ammette inoltre che il trasferimento a Parigi ha reso la sua vita complicata e caotica, tra sfilate, viaggi e relazioni.

La serie Emily in Paris, prodotta da Darren Star, racconta la storia di Emily, un'ambiziosa ventenne esperta in marketing che ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi, decidendo quindi di lasciare Chicago. La ragazza riceve l'incarico di occuparsi della strategia sui social media e deve fare i conti con un mondo nuovo pieno di avventure, sfide e tentativi di conquistare colleghi, stringere nuove amicizie e affrontare nuovi amori.

Nel cast di Emily in Paris, oltre alla protagonista Lily Collins, anche Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris) e Bruno Gouery (Doc Martin).

Tra gli interpreti inoltre Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) e Arnaud Viard (Clara et Moi).