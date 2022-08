Emily: Emma Mackey interpreta Emily Brontë nel trailer del film

Il film Emily, che verà presentato a Toronto 2022 prima di arrivare nelle sale britanniche il 14 ottobre, ha come star Emma Mackey e online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video viene mostrata la giovane che sogna di diventare una scrittrice e si ritrova alle prese con potenziali amori e le difficoltà di essere una donna in una società che la considera strana e fuori dagli schemi.

Emily è stato scritto e diretto da Frances O'Connor, attrice che fa il suo esordio come regista.

Il progetto porta sul grande schermo la vita della scrittrice Emily Brontë, mostrata come una ribelle ed emarginata che trova la sua voce e scrive il classico della letteratura Cime Tempestose.

Il film esplora i rapporti che l'hanno segnata, come quello con le sorelle Charlotte e Anne, e l'amore proibito per Weightman, senza dimenticare l'affetto per il fratello.

Nel cast, oltre a Emma Mackey, ci sono anche Alexandra Dowling (The Musketeers), Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Amelia Gething (The Spanish Princess), Fionn Whitehead (The Duke), Adrian Dunbar (Line of Duty) e Gemma Jones (Gentleman Jack).