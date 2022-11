Penelope Cruz, Olivia Colman e l'esordio di Beppe Fiorello: ecco i listini 2023 per BIM Distribuzione

Scopriamo insieme il listino BIM Distribuzione per il 2023: da L'innocente di Louis Garrel a On the fringe con Penelope Cruz, passando per il primo film diretto da Beppe Fiorello e il ritorno di Richard Linklater!

Il 2023 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese per BIM Distribuzione, che come sempre ci presenta una gamma di titoli molto diversi, per ogni tipologia di pubblico: dal serial killer di Misanthrope di Damian Szifron a L'innocente di Louis Garrel, passando per On The Fringe con Penelope Cruz, Stranizza d'amuri di Beppe Fiorello - ispirato a una devastante storia vera - e Wicked Little Letters con Olivia Colman e Jesse Buckley. Scopriamo insieme il listino 2023 di BIM Distribuzione.

Selezioni da Festival

Locandina di Emily

BIM ha attinto dai programmi di alcuni dei Festival più importanti del mondo, andando a distribuire nelle sale italiane delle vere chicche. È questo il caso di Emily, il biopic di Frances O'Connor al suo esordio dietro la macchina da presa, passato al Toronto International Film Festival: Emma Mackey (Sex Education) interpreta la famosa scrittrice inglese Emily Brontë, autrice del celeberrimo Cime tempestose. In arrivo anche On the fringe - Tutto da sola, il nuovo film drammatico - visto al Festival di Venezia 2022 - di Juna Diego Botto con Penelope Cruz tra i protagonisti principali: raccontato nel corso di una giornata, il lungometraggio seguirà alcune storie, tra cui quella di una donna che ha 24 ore per evitare che lei e la sua famiglia vengano sfrattati dalla loro abitazione a causa di una banca intenzionata a prenderne possesso. Nel cast anche la star di Cella 211 Luis Tosar. Infine direttamente dal Festival di Cannes 2022 e dal Rome Film Fest 2022 arriva L'innocente di Louis Garrel, la commedia campione d'incassi in Francia: Sylvie, una donna di quasi sessant'anni, si è innamorata di Michel, un delinquente che sposa in prigione. I due sognano di ricominciare da capo aprendo un negozio di fiori. Ma il figlio di Sylvie, Abel, convinto che Michel cadrà in una vita criminale, disapprova questa relazione...

One woman show

La figlia oscura: un primo piano di Olivia Colman

Per il 2023 BIM ha puntato anche sul girl power, presentando diverse pellicole con protagoniste femminili importanti. Arriva, per esempio, il grande ritorno di Damián Szifron, il regista argentino che ha conquistato pubblico e critica grazie a Storie pazzesche nel 2014. Il nuovo film, Misanthrope, ha come protagonista Shailene Woodley (Big Little Lies, Paradiso Amaro) nei panni di un'agente con diversi problemi personali, che viene reclutata dall'FBI per delineare il profilo psicologico di uno spietato serial killer e riuscire così a catturarlo. In Night of the hunted di Franck Khalfoun (Amityville - Il risveglio) Camille Rowe è la scream queen di turno: mentre entra in una remota stazione di servizio nel cuore della notte, una donna cade preda di un cecchino sociopatico con una misteriosa vendetta da portare a termine.

Per sopravvivere, la protagonista non deve solo sfuggire ai suoi colpi di arma da fuoco e lottare per la sua vita, ma anche scoprire chi la vuole morta e perché... Dulcis in fundo, due super attrici per un titolo molto atteso, si tratta di Wicked little letters di Thea Sharrock, interpretato dal premio Oscar Olivia Colman e la nominata all'Oscar Jessie Buckley, che si ritrovano dopo il successo de La figlia oscura: quando le persone a Littlehampton iniziano a ricevere lettere scandalose e oscene, il sospetto cade immediatamente sulla focosa Rose, che potrebbe perdere la custodia di sua figlia. Un gruppo di donne decide di indagare per risolvere il mistero.

Registi attesi, dalle conferme agli esordi!

Inappropriate Behavior: Robert De Niro e Bobby Cannavale in una foto del film

BIM mette a disposizione del pubblico italiano altri film attesi, tra aspettative e curiosità. Arriva in sala il nuovo Richard Linklater, nominato a cinque premi Oscar: in Hitman un poliziotto di Houston, che sta lavorando sotto copertura come assassino su commissione, in un giorno come tanti si ritrova ad andare contro il protocollo per aiutare una donna disperata, che cerca di fuggire da un fidanzato violento. Tony Goldwyn, il presidente degli Stati Uniti d'America nella serie tv Scandal, torna alla regia 12 anni dopo Conviction grazie a Inappropriate behavior, con protagonisti Bobby Cannavale, Robert De Niro, Vera Farmiga e Whoopi Goldberg: sul grande schermo vedremo la storia di Max Bernal, uno scrittore di commedie di successo, poi comico fallito, che va a vivere con suo padre dopo aver fatto andare all'aria la sua carriera e il suo matrimonio. Quando lui e la sua ex moglie Jenna si trovano in disaccordo su come affrontare i bisogni del figlio autistico di 11 anni, Ezra, Max decide di rapirlo e di trascinarlo in un'odissea attraverso il paese.

Hettie Macdonald, la regista irlandese di tantissime serie tv, da Doctor Who a Normal People e Fortitude, arriva in sala con L'imprevedibile viaggio di Harold Fry: Jim Broadbent avrà la parte di Harold, un uomo che ha trascorso la sua vita sempre in disparte fino a quando va a spedire una lettera... e continua semplicemente a camminare, intraprendendo un lungo viaggio per salvare la sua amica Queenie, che sta morendo in un ospizio. E tra le novità più chiacchierate nella nostra penisola c'è il primo film da regista di Giuseppe Fiorello, dal titolo Stranizza d'amuri: la storia è ispirata a quella drammatica dei giovanissimi Giorgio Giammona, di 25 anni, e Antonio Galatola, 15 anni, uccisi perché si amavano con un colpo di pistola alla testa e lasciati morire mentre si tenevano per mano, così come sono stati ritrovati il 31 ottobre del 1980.

