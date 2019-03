Emily Blunt sarà la protagonista di Not Fade Away

Emily Blunt potrebbe essere la protagonista del film Not Fade Away, il progetto tratto dall'autobiografia scritta nel 2015 da Rebecca Alexander.

Tra le pagine di Not Fade Away: A Memoir of Senses Lost and Found si racconta la storia della donna, nata con una mutazione gentica chiamata sindrome di Usher di terzo tipo, situazione che le ha fatto perdere la vista e l'udito fin da quando era una bambina. Dopo essere caduta da una finestra, Rebecca si è trovata all'età di 18 anni con numerose fratture e una situazione fisica ancora più fragile, riuscendo però a diventare una psicoterapeuta con due lauree e un'atleta che insegna spinning in palestra, nonostante le sue disabilità.

A scrivere la sceneggiatura sarà Lindsey Ferrentino e tra i produttori del film ci saranno David O. Russell, John Krasinski (il marito di Emily), Allyson Seeger e Matthew Budman.

Emily Blunt e John Krasinski saranno impegnati prossimamente sul set del sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo e l'attrice è reduce del successo del film Disney Il ritorno di Mary Poppins.