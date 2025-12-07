Laurence Fishburne torna alla regia: la star di Matrix dirige The Rule of Nines con André Holland

Laurence Fishburne potrebbe tornare presto dietro la macchina da presa e sarebbe già al lavoro per sviluppare il suo prossimo progetto da regista, dal titolo The Rule of Nines, insieme alla produttrice casting director Bonnie Timmermann e all'attore André Holland.

Alla sceneggiatura dovrebbe esserci John Connor e in attesa della conferma della produzione del film, Laurence Fishburne ha parlato del suo desiderio di passare dalla recitazione alla regia, dopo anni trascorsi proficuamente davanti alla macchina da presa.

Il ritorno alla regia di Laurence Fishburne

"Il fatto che faccia film da quando avevo 11 o 12 anni significa che sono un filmmaker e mi rende davvero preparato" ha spiegato Fishburne. La star di Matrix ha esordito alla regia con Once in the Life nel 2000, che scrisse e diresse.

Laurence Fishburne in una scena de L'uomo dei ghiacci

Da allora ha rifiutato numerose offerte da regista e ora, afferma di essere pronto ad abbracciare un periodo più continuativo dietro la macchina da presa: "Potrebbe essere il momento in cui mi sposto nello spazio della regia in modo reale, costante".

Il futuro da attore di Laurence Fishburne

Nel campo della recitazione, Fishburne tornerà per la quinta e ultima stagione di The Witcher, che dovrebbe uscire intorno ad Halloween 2026. Sullo schermo è principalmente noto per ruoli drammatici e in thriller o sci-fi.

Tra i suoi desideri però ci sono anche ruoli più comici: "Da [il mio primo film] Cornbread, Earl and Me in poi, sono sempre stato quello che ti dice la verità, anche se non vuoi sentirla. Quindi, non ho fatto un sacco di commedie ma devi saper fare entrambe le cose se vuoi definirti un attore".

Nel 2025, Laurence Fishburne è comparso in Operazione vendetta, al fianco del premio Oscar Rami Malek e Rachel Brosnahan, star di La fantastica signora Maisel e Superman di James Gunn. Il lungometraggio è basato sul libro The Amateur, scritto nel 1981 da Robert Littell, dal quale era già stato tratto un film con questo titolo.