Emilia Pérez: Zoe Saldana svela quale mentalità ha trasferito nella recitazione

La star del film di Audiard ha raccontato come ha sfruttato un'altra fase della sua formazione per il lavoro di attrice.

Zoe Saldana è impegnata con il resto del cast di Emilia Pérez nelle classiche interviste legate al tour promozionale del film di Jacques Audiard, disponibile nelle sale.

Nel corso della chiacchierata con W Magazine, Saldana ha svelato in che modo ha sfruttato nella recitazione una mentalità acquisita nel corso di un'altra fase della sua formazione.

Il rapporto con la danza di Zoe Saldana

La star di Emilia Pérez è cresciuta artisticamente nel balletto e nonostante abbia abbandonato quella strada da tempo, ha acquisito una mentalità che si è rivelata utile anche nella recitazione.

"Ho avuto un periodo, intorno ai 18 anni, in cui ho capito che non sarei mai diventata una prima ballerina" ha spiegato Saldana "Non avevo la forza per restare nel corpo di ballo e c'era la curiosità di utilizzare la mia voce, l'unico strumento che non usavo nel ballo".

La mentalità di Zoe Saldana

Zoe Saldana ha raccontato di avere ancora quella mentalità:"Mi comporto ancora come una ballerina, sono molto rigorosa nel modo in cui affronto le esperienze, progetti ed eventi della mia vita. Sono anche molto severa con me stessa e le ballerine possono essere davvero dure con loro stesse. Ma non ho mai trovato nessuno sport o forma d'arte che insegni la disciplina come fa il balletto".

Grazie ad Emilia Perez, Zoe Saldana ha conquistato il suo primo Golden Globe alla miglior attrice, per l'interpretazione nel film del regista francese Jacques Audiard al fianco di Selena Gomez e Karla Sofia Gascón ed Édgar Ramírez