Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón: "Evitate il doppiaggio, la mia voce sembra un'imitazione di Mrs Doubtfire"

Karla Sofía Gascón, una delle star di Emilia Pérez, ha invitato i suoi follower a guardare il film di Audiard in lingua originale, non essendo soddisfatta del doppiaggio.

Karla Sofía Gascón ha criticato duramente sui social il doppiaggio del film Emilia Pérez, invitando i suoi follower a guardare il film di Jacques Audiard in versione originale.

L'attrice non ha infatti apprezzato la voce scelta per il suo personaggio nelle versioni in cui non si sente la sua voce originale.

La richiesta della star di Emilia Pérez

Intervenendo su X, Karla Sofia Gascon ha scritto: "Per favore guardate i film nella versione originale, almeno quelli in cui appaio io. Per favore, guardateli nella versione con i sottotitoli, non è la stessa cosa".

L'attrice ha ammesso che si tratta di qualcosa di inevitabile: "Il doppiaggio cambia la recitazione. Amo il doppiaggio, ma facendolo io stesso, non guardando i film doppiati".

La protagonista di Emilia Perez ha quindi motivato la sua richiesta: "Mi hanno dato una voce da donna più anziana che imita Mrs. Doubtfire. Raramente trovano una voce simile alla mia. In generale, sento che siano più vicini con Manitas, ma con Emilia hanno una voce che finge di imitare, e mi distrae, mi invecchia come attrice".

Karla ha quindi aggiunto che le voci delle sue co-star sono perfette, mentre le sue sono "pure imitazioni, davvero poche sono adatte a me. Mi dispiace, ma questa è la mia impressione".

Cosa racconta il film

Nel film diretto da Audiard l'attrice ha la parte del leader di un cartello della droga che assume un avvocato per aiutarla a sparire e compiere la sua transizione in donna.

Audiard, in precedenza, aveva spiegato che durante il lockdown ha avuto l'idea che ha poi sviluppato, rendendosi conto che era perfetta per un'opera musicale, dividendo poi la storia in atti e limitando il più possibile le scenografie. Il filmmaker ha sottolineato: "L'idea di realizzare un'opera mi era venuta in mente mentre stavo lavorando al film A Self-Made Hero".