'Mamma mia! Italia!': Emilia Clarke si rilassa in costiera amalfitana [FOTO]

Emilia Clarke passa le vacanze in Italia tra le costiere sorrentina e amalfitana, con discrezione, postando le foto alla fine della vacanza. Nelle foto pubblicate su Instagram si vede l'attrice di Il Trono di spade divertirsi in barca a Capri e al largo di Marmorata, ma soprattutto godersi i piatti tipici della tradizione mediterranea. Nel post rivela di aver lasciato il cuore in Italia, paese in cui è solita venire, nel 2019, infatti, era stata in vacanza sulle Dolomiti.

Di seguito il post pubblicato dall'attrice:

"Spogliati!" Emilia Clarke e altre star nel corto contro gli stereotipi femminili

Campania, la meta amata dalle star di Hollywood

Ma la star di Secret Invasion non è la sola ad aver scelto la Campania come meta. Sono moltissime le star avvistate quest'estate a Napoli e dintorni. Per primo, Robert De Niro ha visitato il centro storico Napoli e dintorni, poi è toccato ad Andrew Garfield, avvistato nei Quartieri Spagnoli, e infine Keanu Reeves è atterrato all'aeroporto della città. Chissà se alcuni di questi viaggi saranno collegati tra loro.