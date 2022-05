Elvis: i Maneskin canteranno una canzone della colonna sonora del film di Baz Lurhmann

I Maneskin hanno annunciato che saranno presenti nella colonna sonora del nuovo film su Elvis di Baz Lurhmann con una loro interpretazione del brano If I Can Dream di cui hanno suonato un assaggio ieri sera in occasione della finale dell'Eurovision Song Contest.

Elvis: Austin Butler in una foto

Il gruppo ha eseguito l'iconica hit di Presley che farà parte della "ELVIS Original Motion Picture Soundtrack", in uscita il 24 giugno per RCA Records: il gruppo romano ha reso nota la notizia proprio sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino, in Italia.

La pellicola di Baz Luhrmann verrà presentata in anteprima mondiale alla prossima edizione del Festival di Cannes. Il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha spiegato che è stato proprio il regista australiano di Romeo + Giulietta a volerli per la colonna sonora del film.

Elvis: Austin Butler in una scena

Elvis narra la vita del celebre Elvis Presley ed il suo complicato rapporto col manager Colonnello Tom Parker, interpretato dal leggendario Tom Hanks, dall'ascesa alla fama mondiale, esplorando anche la sua relazione con la moglie Priscilla Presley.