Elvis, Baz Luhrmann: "Con le esibizioni di Austin Butler diventerebbe un film-concerto"

Baz Luhrmann, regista di Elvis, ha recentemente parlato di una nuova versione della pellicola, un film-concerto con le esibizioni integrali del suo protagonista Austin Butler. Anche prima dell'uscita del lungometraggio nelle sale, il regista aveva dichiarato di avere girato abbastanza filmati da poter creare una pellicola di quattro ore.

Come sarebbe dunque la versione estesa del film? Durante una recente intervista con IndieWire, Baz Luhrmann ha affermato che il nuovo montaggio di Elvis porterebbe alla realizzazione di un film concerto, pieno di filmati inutilizzati dell'esibizione di Austin Butler.

Elvis: Austin Butler mentre suona il piano

"E' un nuovo assemblaggio. Non è un taglio. C'è un sacco di materiale che sommato ci porta fino alle quattro ore. Non accadrà oggi, non accadrà domani, ma a un certo punto lo farò", ha dichiarato il regista. Baz ha aggiunto: "Perché Austin ha dato il massimo in quei concerti. Ha fatto tutti i numeri. Ed è stata un'esperienza unica vederlo esibirsi in quei concerti, quindi un giorno metterò insieme quelle esibizioni".

Considerando quanto dichiarato dal regista, la versione estesa della pellicola non aggiungerà molto alla trama o alla storia del personaggio stesso. Ma non tutto il materiale girato, e poi tagliato, riguarda le esibizioni del suo protagonista. Tra le scene tagliate, c'è infatti il famoso incontro di Elvis Presley con il presidente Richard Nixon nel 1970 e alcuni momenti con Elvis e la sua prima ragazza, Dixie.

E' quindi probabile che, queste scene, finiranno nella nuova versione se un giorno questa dovesse vedere la luce.