Elon Musk su Johnny Depp vs Amber Heard: “Spero che entrambi possano ricominciare”

Elon Musk ha scelto tweet per rivelare che cosa pensa veramente del controverso processo tra Johnny Depp e Amber Heard che ha avuto luogo in Virginia nelle ultime settimane.

Elon Musk si è aperto per la prima volta a proposito dell'ormai celebre processo tra Johnny Depp e Amber Heard, augurando ad entrambi di "poter ricominciare". Musk ha risposto ad un tweet di Lex Fridman, celeberrimo podcaster, scienziato informatico e ricercatore di intelligenza artificiale.

Nel suo tweet, Elon ha scritto: "Spero che entrambi vadano avanti e possano ricominciare. Quando sono al meglio, sono entrambi incredibili". Inizialmente si pensava che il signor Musk sarebbe stato uno dei testimoni nel processo ma, alla fine, il CEO di Tesla e SpaceX ha deciso di non prendere posizione.

Le discussioni conclusive nel processo per diffamazione tra il signor Depp e la signora Heard si sono svolte venerdì: la giuria tornerà martedì per le deliberazioni. Il procedimento è iniziato l'11 aprile a Fairfax, in Virginia, a seguito della causa intentata dall'attore contro la sua ex moglie nel marzo 2019.

Christian Carino, l'agente di Johnny Depp e Amber Heard, durante il famigerato processo ha testimoniato che la star di Aquaman ha iniziato ad uscire con il signor Musk più o meno nello stesso periodo in cui stava cercando di riconciliarsi con quello che all'epoca era ancora suo marito.