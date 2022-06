Elon Musk aiuterà Amber Heard a pagare i 10 milioni di dollari che deve a Johnny Depp?

Elon Musk ha già economicamente sostenuto Amber Heard in passato: sarà forse l'uomo più ricco del mondo a pagare i 10 milioni di dollari che l'attrice deve a Johnny Depp?

Elon Musk, che secondo quanto riferito ha aiutato Amber Heard a portare a termine dei pagamenti a due enti di beneficenza dopo il suo divorzio con Johnny Depp, potrebbe venire in soccorso dell'attrice ancora una volta pagando i 10,35 milioni di danni alla star di Pirati dei Caraibi.

I fan e alcuni utenti dei social media ipotizzano che la Heard potrebbe chiedere aiuto al miliardario per pagare l'ingente importo: ci sono voci e rumors che affermano che se Amber cercasse l'aiuto dal capo di SpaceX lui non si rifiuterebbe di risarcire i danni arrecati a Depp.

Il CEO di Tesla, che inizialmente avrebbe dovuto testimoniare durante il processo per diffamazione intentato da Depp contro Amber, non ha preso posizione e ha scelto Twitter per augurare alla coppia di "riuscire ad andare avanti, entrambi sono eccezionali quando sono al loro meglio".

A Johnny Depp, dopo aver vinto il processo contro l'ex moglie, è stato concesso da parte della giuria il diritto ad essere risarcito per 15 milioni di dollari, somma che è stata ridotta a 10,35 milioni a causa dei limiti legali. L'avvocato di Amber Heard, Elaine Bredehoft, ha confermato venerdì che l'attrice di "Aquaman" non può permettersi di pagare una cifra simile.