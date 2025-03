Ayo Edebiri contro Elon Musk: "È un'idiota" e lo incolpa per le minacce di morte ricevute

Ayo Edebiri ha rivelato sulle sue storie su Instagram di aver ricevuto "folli minacce di morte" a causa di Elon Musk.

Il proprietario di X e magnate informatico aveva condiviso una fake news nel febbraio 2024 in cui si affermava che la Disney stava considerando Edebiri come rimpiazzo di Johnny Depp nella saga di Pirati dei Caraibi. Musk ha reagito alla notizia scrivendo: "Disney fa schifo".

"Sto ricordando quando ho ricevuto alcune delle minacce di morte e degli insulti razzisti più folli della mia vita (non so se è al primo posto, ma di sicuro in Top 3) per un falso reboot di un film di cui non avevo mai sentito parlare a causa di quest'uomo", ha scritto Edebiri su Instagram, condividendo il post originale di Musk. "LMAO. Quindi non solo è un doppio Sieg Heil fascista, è anche un idiota".

Il riferimento a Bill Burr e lo stato del franchise Disney

In un precedente post su Instagram, Edebiri aveva citato Bill Burr per aver criticato Musk durante una recente intervista a "Fresh Air" della NPR. Il comico aveva detto che Musk è "evidentemente un nazista", riferendosi ai controversi gesti con le mani che Musk ha fatto durante l'insediamento di Donald Trump. Burr aveva aggiunto: "Mi rifiuto di credere che sia stato un Sieg Heil accidentale per due volte. E lo fa a un'inaugurazione presidenziale!".

Burr aveva poi definito Musk un "idiota" con "capelli tinti e una faccia laminata" e qualcuno "che produce una pessima auto e ha una piattaforma di social media obsoleta". Il comico aveva poi chiesto ai liberali: "Perché abbiamo così tanta paura di questo tizio che non riesce nemmeno a dimenarsi per uscire da un sacchetto di carta bagnato?".

Il futuro del franchise Disney rimane un punto interrogativo, anche se il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato l'anno scorso che è in fase di sviluppo un reboot in cui è coinvolto lo sceneggiatore di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, Jeff Nathanson.