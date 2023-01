Elodie ed Andrea Iannone: presto andranno a convivere?

Elodie e Andrea Iannone continuano la loro storia d'amore iniziata quest'estate tra la Puglia e la Sardegna. La coppia, secondo le indiscrezioni di Chi, potrebbe andare a vivere insieme. Nel frattempo la cantante sii prepara a partecipare alla 73esima edizione di Sanremo, dove canterà il brano Due.

Sono state una delle coppie dell'estate 2022, mentre alcune storie d'amore finivano, Elodie e Andrea Iannone hanno iniziato a frequentarsi. Ad agosto sono stati visti insieme a Lugano, la città dove risiede il campione di motociclismo, dopo aver passato parte dell'estate insieme in Puglia e in Sardegna.

Il settimanale Chi, ha paparazzato nuovamente la coppia che vivrebbe la sua routine: "Tra Milano e Lugano eccoli mentre sono nel capoluogo lombardo, pranzano in zona Porta Genova insieme con un amico, poi da soli vanno a fare shopping per arredare la nuova casa della cantante in città. Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi: scherzano, ridono, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce".

Elodie alla Mostra del Cinema di di Venezia 2022, dove ha presentato Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa, che l'ha vista protagonista, intervistata da Vanity Fair, disse di Andrea: "È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne".

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due potrebbero andare presto a convivere. Ecco cosa si legge sul numero di Chi in edicola: "Nel nuovo capitolo della sua vita che Elodie sta vivendo c'è scritto solo un nome, quello di Andrea Iannone. Il 2023 sarà l'anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme".