Ellen DeGeneres "Rideva quando un produttore urlava ai suoi collaboratori"

Dietro le quinte Ellen DeGeneres è un'altra persona, assicura l'ex produttrice del The Ellen DeGeneres Show Hedda Muskat, che ha accusato la conduttrice di aver creato un ambiente ostile. In particolare, la Muskat ha raccontato di quando un produttore inveì contro i collaboratori ed Ellen non intervenne, ma si mise a ridere.

Hedda Muskat ha fatto parte del The Ellen DeGeneres Show dal 2003, ossia dal primo anno in cui il programma è andato in onda. La Muskat ha parlato per la prima volta davanti alle telecamere da quando è iniziato il processo mediatico contro Ellen DeGeneres. La conduttrice di uno dei talk show più seguiti negli Stati Uniti è accusata di avere avuto nel corso di questi anni un comportamento scorretto contro i suoi impiegati.

Hedda Muskat ha parlato di "ambiente tossico e snervante" e ha aggiunto che lavorare per Ellen è stato: "stressante, avevamo sempre l'impressione di camminare su dei gusci d'uovo". Muskat riconosce alla conduttrice di essere bravissima in studio e con gli ospiti: "Ellen come conduttrice è bravissima, come capo meno, dietro la telecamera è un'altra persona". Un episodio la lasciò particolarmente scossa: "il produttore esecutivo Ed Glavin urlava contro il team ed Ellen rideva", racconta la produttrice che sperava che la conduttrice intervenisse, dicendo a Glavin di non urlare contro i suoi impiegati ma Ellen invece disse: "ogni produttore ha bisogno del suo cane da presa". Hedda Muskat non crede alle scuse di Ellen DeGeneres: "avrebbe dovuto scusarsi sedici anni fa", afferma concludendo l'intervista.

Oltre alle accuse che hanno gettato un'ombra su una carriera straordinaria, Ellen DeGeneres ha ricevuto il sostegno di sua moglie Portia De Rossi, così come quello di suo fratello. Vance DeGeneres dice che le accuse nei confronti di Ellen sono infondate e ha invitato i suoi amici a supportare il suo sostegno nei confronti della sorella.