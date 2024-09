Ellen DeGeneres commenta la sua uscita di scena dalla tv nel trailer di For Your Approval

Su Netflix sta per arrivare il nuovo speciale comico di Ellen DeGeneres e il trailer di For Your Approval anticipa alcune delle tematiche affrontate.

Il nuovo trailer di For Your Approval, lo speciale comico in arrivo su Netflix il 24 settembre, mostra Ellen DeGeneres affrontare in modo ironico la sua situazione dopo le accuse che hanno contribuito alla chiusura del suo talk show.

Nel 2020, infatti, sono state pubblicate le testimonianze di alcuni ex membri dello staff del The Ellen DeGeneres Show che sostenevano ci fosse un ambiente di lavoro dall'atmosfera molto negativa e comportamenti tossici.

Il trailer dello show comico

Nel nuovo video promozionale, Ellen DeGeneres spiega agli spettatori che negli ultimi anni si è dedicata al giardinaggio ed è stata 'buttata fuori dallo show business'. L'attrice e conduttrice sostiene poi di essere stata definita 'la tizia del 'sii gentile' che non era gentile', ricordando come terminasse ogni puntata del suo show invitando le persone a essere gentili e aggiungendo ironica: "Se avessi concluso il mio show dicendo di andare a fanculo, le persone sarebbero state piacevolmente sorprese scoprendo che sono gentile".

Ellen DeGeneres saluta il suo show dopo 19 anni con un toccante monologo: "È stato un bel viaggio"

Ecco il video condiviso online:

I ricordi della star

Ellen, nello speciale, affronterà anche i problemi affrontati dalle donne nella società e i motivi per cui ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel video l'ex star del piccolo scherma dichiara che non è entrata nel mondo dello spettacolo per una questione economica, ma per curare le ferite interiori della sua infanzia: "Ho pensato che se potevo rendere le persone felici allora sarei piaciuta e se fossi piaciuta mi sarei sentita bene. E tutto quello che posso dire è 'grazie a dio per i soldi'".

Joel Gallan ha diretto For Your Approval, speciale prodotto da Ellen e sua moglie Portia de Rossi in collaborazione con Ben Winston e Fulwell 73 Productions.