Ellen DeGeneres pronta per l'ultimo show comico: tra gli argomenti anche l'estromissione dallo showbusiness

Ellen DeGeneres sta lavorando al suo ultimo spettacolo teatrale di stand-up For Your Approval e ha confermato di recente che affronterà anche l'argomento della propria estromissione dallo showbusiness in seguito alle polemiche legate al suo comportamento sul luogo di lavoro.

Dopo le polemiche riguardo presunti atteggiamenti inappropriati nel dietro le quinte del suo show, denunciati da alcuni lavoratori del programma, Ellen ha deciso di parlarne in quello che secondo le sue dichiarazioni dovrebbe essere l'ultimo della sua carriera.

Fuori scena

"Per rispondere alle domande che tutti mi stanno facendo: sì, ne parlerò. Sì, questo sarà il mio ultimo speciale. Sì, Portia è davvero così bella nella vita reale" [in riferimento a sua moglie Portia de Rossi]. La descrizione dello show conferma le parole di Ellen DeGeneres.

Sandra Bullock ospite del The Ellen DeGeneres Show

"Dal mondo ordinario dell'allevamento di galline e del parcheggio a spina di pesce, alla dura realtà di diventare una celebrità, torna alle sue radici di stand-up e porta risate attraverso le più vere e assurde realtà della vita. Nel suo ultimo speciale comico di una carriera storica, Ellen si apre e rivela cosa ha fatto da quando è stata 'estromessa dal mondo dello spettacolo'".

Dopo la cancellazione del suo talk show ormai due anni fa, Ellen è pronta a tornare per l'ultima volta, come confermò qualche mese fa in risposta ad una domanda di un fan che le chiedeva se volesse proseguire la carriera al cinema o in teatro:"No, questa è l'ultima volta che mi vedrete. Dopo il mio ultimo speciale su Netflix ho finito. Me ne vado, ricordatevelo".

Il suo lavoro potrebbe proseguire dietro le quinte a Hollywood; attualmente è produttrice della commedia Little Funny ed è produttrice esecutiva del film Couple Time. For Your Approval di Ellen DeGeneres sarà su Netflix dal 24 settembre.