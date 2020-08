Ellen DeGeneres: sua moglie Portia De Rossi rompe il silenzio dopo lo scandalo

Portia De Rossi ha pubblicato un post su Instagram in cui si schiera con la moglie Ellen Degeneres da alcuni giorni al centro di uno scandalo mediatico.

Portia De Rossi sta dalla parte di Ellen Degeneres: l'attrice ed ex modella australiana rompe il silenzio dopo lo scandalo che ha coinvolto la moglie e conferma con un post su Instagram di stare al fianco di Ellen ringraziando i fan per il supporto.

Nelle ultime settimane sono emerse delle testimonianze da parte di alcuni collaboratori di The Ellen DeGeneres Show che hanno parlato del clima tossico negli studios del programma. Pochi giorni fa inoltre BuzzFeed ha pubblicato un articolo in cui si parlava di commenti razzisti e sgradevoli fatti da Ellen DeGeneres dietro le quinte dello show.

Portia De Rossi mano nella mano con Ellen DeGeneres

Portia de Rossi, moglie di Ellen, fino ad ora non aveva rilasciato commenti, oggi su Instagram ha pubblicato un post in cui si legge "Io sto con Ellen", nella didascalia che accompagna l'immagine si legge: "A tutti i nostri fan... vi vediamo. Grazie per il vostro sostegno".

Già ad aprile alcuni membri dello show avevano parlato di mancate comunicazioni e nessun sostegno economico durane la chiusura forzata del programma e nella polemica che ne è seguita sono intervenuti anche alcuni attori, Lea Thompson ha detto: Ellen DeGeneres tratta le persone in maniera orribile. La conduttrice rischia di essere travolta dallo scandalo ma sa che potrà avere al suo fianco il sostegno della moglie e di migliaia di fan.