Ellen DeGeneres, il fratello Vance DeGeneres la difende: "Le accuse? Sono tutte caz..te"

Ellen DeGeneres trova un nuovo alleato in suo fratello Vance DeGeneres. La conduttrice, messa sotto accusa in questi giorni per aver creato un ambiente di lavoro tossico, è stata difesa da Vance, che ha scritto su Twitter: "Se accusate mia sorella di bullismo non la conoscete".

Scrittore e produttore, Vance DeGeneres è il fratello maggiore di Ellen e si sta esponendo molto per difendere la sorella dopo che la star di The Ellen DeGeneres Show ha ricevuto numerose accuse per aver offeso e trattato male i collaboratori del programma, uno dei più seguiti della TV USA. Su Twitter Vance ha scritto: "Se pensate che Ellen consenta consapevolmente il bullismo o il razzismo nel suo show, non conoscete mia sorella. È stata e continua ad essere una luce che brilla in un mondo oscuro. È una delle persone più gentili e generose che voi possiate incontrare. E una delle più divertenti".

Vance DeGeneres nei giorni scorsi era intervenuto anche su Facebook dove aveva scritto: "Ok, devo dire qualcosa. Mia sorella viene brutalmente attaccata. E potete essere certi che sono tutte cazzate", Vance ha lanciato anche un ultimatum ai suoi amici che non sostengono Ellen DeGeneres ". "Ieri ho postato una semplice dichiarazione che diceva 'Sono al fianco di Ellen'. Solo pochi dei miei amici su Facebook hanno risposto. Se non supportate Ellen, allora non supportate me, quindi per favore toglietemi l'amicizia. Sono stufo che mia sorella venga attaccata. Ha sempre lottato, e sempre lo farà, contro qualsiasi tipo di il bullismo. È una donna intelligente e forte che ha fatto una differenza positiva nel mondo. E ai miei amici che hanno risposto sostenendo Ellen e la mia famiglia, grazie mille. Significa molto".