Ellen DeGeneres: svelata la data di uscita su Netflix del suo ultimo speciale comico

Netflix ha annunciato quando sarà disponibile su Netflix lo speciale comico For Your Approval, l'ultimo di Ellen DeGeneres.

Netflix ha annunciato la data di uscita di For Your Approval, il nuovo speciale comico di Ellen DeGeneres e che segna il suo addio al mondo dello spettacolo. L'appuntamento in streaming è stato fissato al 24 settembre.

La collaborazione con la piattaforma

L'ex conduttrice e attrice aveva già collaborato con Netflix in occasione di Relatable, For Your Approval, che aveva debuttato nel 2018.

Nel nuovo appuntamento, Ellen DeGeneres parlerà di cosa vuol dire essere tagliata fuori dallo show business, allevare galline e ritrovarsi a cercare parcheggio, il tutto mentre spiegherà le conseguenze di diventare una celebrità, ricorderà i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e ricorderà le realtà più assurde della vita quotidiana.

Ellen aveva confermato che sarà il suo ultimo speciale già nel mese di maggio.

Alla regia di For Your Approval c'è Joel Gallen, mentre DeGeneres e Portia de Rossi saranno produttrici del contenuto insieme a Ben Winston e Fulwell 73.

L'addio di Ellen al mondo dello spettacolo

Il 26 maggio 2022 il The Ellen DeGeneres Show aveva chiuso definitivamente i battenti dopo ben 19 stagioni e 64 Daytime Emmy Awards e ben 12 riconoscimenti nella categoria Outstanding Entertainment Talk Show. Relatable era arrivato invece sugli schermi dopo 15 anni di pausa. Alcuni mesi fa, in un'intervista rilasciata a Us Weekly, Ellen aveva confermato: "È l'ultima volta che mi vedrete. Dopo il mio speciale su Netflix ho finito".

I fan della Disney, tuttavia, potrebbero essere dispiaciuti: DeGeneres, in quell'occasione, aveva confermato che non ritornerà nemmeno come doppiatrice della pesciolina Dory nel caso in cui l'amato personaggio ritornasse in futuro sul grande schermo dopo Alla ricerca di Nemo e il sequel Alla ricerca di Dory.