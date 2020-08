Ellen DeGeneres, nuove accuse: "Mi chiamava grasso e stupido, avevo 11 anni"

Ellen DeGeneres a 20 anni avrebbe bullizzato un bambino di 11 anni chiamandolo "grasso e stupido". Ben Gravolet oggi ha 52 anni e ha raccontato questa storia in esclusiva al DailyMailTV.

Ellen DeGeneres è accusata dai suoi collaboratori di aver creato un ambiente di lavoro tossico all'interno del The Ellen DeGeneres Show. Al fianco della conduttrice si sono schierati numerose star e i familiari, inclusa sua moglie Portia De Rossi, ma oggi una voce del passato arriva per accusare Ellen di bullismo. Ben Gravolet ha contattato il DailyMailTV per raccontare una storia che risale a circa quarant'anni fa. L'uomo racconta che Ellen lo avrebbe insultato quando lui aveva undici anni ed la futura conduttrice e attrice circa venti. Il piccolo Ben andava a fare i compiti nell'ufficio della madre che aveva un'agenzia di reclutamento del personale e la DeGeneres era una delle impiegate della madre.

Ellen DeGeneres, presentatrice degli Oscar 2007

"Criticava il mio peso" ha detto Ben al giornalista "mentre provavo a fare i compiti mi chiamava stupido e diceva che ero grasso. Criticava i miei vestiti. Ero solo un ragazzino e quella donna adulta provava piacere a vedermi sconvolto. Non credo ci siano scuse per questo, ero un bambino indifeso, cosa avrei potuto risponderle?". Ben dice di Ellen: "è una delle persone più cattive della terra".

Le affermazioni di Ben Gravolet non hanno nessun tipo di riscontro, purtroppo è possibile che in questa situazione molte persone cerchino di trarre profitto, mettendo in secondo piano quelle che potrebbero essere le giuste rimostranze dei collaboratori di Ellen DeGeneres. Nel frattempo la produzione ha confermato che Ellen resta al timone della trasmissione, nei giorni scorsi le accuse contro la conduttrice sono state bilanciate da dichiarazioni a favore della star. Mentre l'ex produttrice ha detto che Ellen DeGeneres rideva quando un produttore urlava ai suoi collaboratori, numerose star hanno raccontato sui social la loro esperienza positiva come ospiti dello show.