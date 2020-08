Ellen DeGeneres, sua moglie Portia de Rossi: "Lei sta bene", ma lo show sarà chiuso?

Portia de Rossi, la moglie di Ellen DeGenereis, dopo averla appoggiata pubblicamente, ora ha fornito un ulteriore aggiornamento su Ellen in merito alle indagini e il suo programma televisivo.

Portia de Rossi non è intenzionata ad abbandonare la moglie Ellen DeGeneres in balia delle accuse che l'hanno recentemente colpita. Durante le indagini in corso sulle affermazioni di un ambiente di lavoro tossico durante il suo programma televisivo, de Rossi sostiene che la moglie se la caverà e che il suo programma tv andrà avanti.

Sandra Bullock ed Ellene Degeneres parlano del trailer di Magic Mike XXL

Pochi giorni fa, de Rossi è stata fermata da un fotografo durante una passeggiata con sua madre Margaret e i loro cani a Santa Barbara. A lui avrebbe detto in anteprima che Ellen DeGeneres: "sta andando alla grande"

Portia De Rossi era in incognito, con occhiali da sole, un cappello e una sciarpa per coprirsi il viso, ma è stata lo stesso individuata dai fotografi. Alla domanda se DeGeneres avrebbe continuato o meno il suo talk show, de Rossi ha detto semplicemente: "Sì, lo continuerà".

A luglio, dozzine di ex membri dello staff hanno rivelato che il The Ellen DeGeneres Show è un ambiente di lavoro tossico. Poco dopo, WarnerMedia ha avviato un'indagine ufficiale sul programma in merito alle pesanti accuse, che includono cattiva condotta sessuale, molestie e aggressioni da parte di dirigenti.

Come sappiamo, DeGeneres ha rilasciato una dichiarazione di scuse, apparentemente attribuendo la colpa agli altri membri dello staff, mentre molti amici stretti della conduttrice si sono fatti avanti per sostenerla in questo momento difficile. Negli ultimi giorni, oltre ai messaggi di sostegno, sono arrivate nuove testimonianze negative, sia da parte di gente dello spettacolo che di persone che hanno incontrato o conosciuto Ellen: tra queste ultime, spicca il racconto di un uomo che sostiene che Ellen DeGeneres si divertiva a bullizzarlo quando aveva 11 anni ed era un ragazzino sovrappeso.

L'audience del suo programma è scivolato al minimo storico il mese scorso, tuttavia, i produttori esecutivi dello spettacolo confermano che DeGeneres non lascerà lo show.