Rosie O’Donnell racconta la fine dolorosa dell’amicizia con Ellen DeGeneres: "Non potevo crederci"

La comica americana ha rivangato il passato e ricordato la rottura del rapporto con la collega e il dolore provato nel periodo successivo.

Rosie O'Donnell è stata ospite del podcast No Filter in cui ha ricordato la sua passata amicizia con Ellen DeGeneres finita nel 2004, dopo un'intervista di quest'ultima al Larry King Live.

La comica americana ha ricordato quell'episodio e il dolore che provò in seguito alla rottura del rapporto che aveva instaurato con la nota presentatrice.

La fine dell'amicizia tra Rosie O'Donnell e Ellen DeGeneres

In occasione di quell'intervista, Ellen dichiarò di non essere amica di Rosie O'Donnell. Quest'ultima, sostiene che all'epoca Ellen si trovava nella sua stessa posizione di sette anni prima, quando fece coming out proprio durante la sua sitcom.

Primo piano di Rosie O'Donnell in Insonnia d'amore

"Invece di decidere di starmi accanto e tenermi la mano, che è quello che io ho fatto con lei, fece l'opposto" ha raccontato Rosie O'Donnell, riferendosi al sostegno che aveva dato a DeGeneres dopo il suo coming out.

"Fu una delle cose più dolorose che mi siano mai accadute" ha proseguito O'Donnell "nello show business e nella mia vita. Non potevo crederci. Ho foto di lei che tiene in braccio i miei bambini appena nati. La conoscevo da trent'anni".

I rapporti attuali tra Ellen DeGeneres e Rosie O'Donnell

In passato, l'attrice ne aveva parlato anche allo show di Andy Cohen, e in seguito proprio Ellen le scrisse per scusarsi: "Mi scrisse che le dispiaceva davvero e che non si ricordava. Io invece benissimo. La conoscevo da anni".

Rosie O'Donnell si è trasferita in Irlanda ad inizio e la rottura dell'amicizia con Ellen DeGeneres è tornata ad essere un argomento di interesse, visto che quest'ultima si è trasferita con la moglie Portia de Rossi nel Regno Unito lo scorso anno.

A determinare il trasferimento in Irlanda di Rosie O'Donnell fu anche la minaccia di Donald Trump di revocarle la cittadinanza statunitense, definendola una minaccia per l'umanità. All'epoca, O'Donnell ricevette anche il sostegno pubblico di Ellen DeGeneres che ricondivise la risposta della collega a Trump.