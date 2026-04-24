Pixar riporta sugli schermi Dory, con la voce di Ellen DeGeneres, grazie a un nuovo corto

L'universo di Alla Ricerca di Nemo sarà al centro di un nuovo progetto animato di cui sembra sia già iniziata la produzione.

Ellen DeGeneres tornerà a dare voce alla simpatica Dory in occasione di un nuovo corto Pixar che farà parte dell'universo di Alla ricerca di Nemo.

La produzione sta iniziando in queste settimane e, per ora, lo studio non ha voluto condividere ulteriori dettagli sul progetto o una possibile trama.

Il successo del franchise targato Pixar

Alla ricerca di Nemo aveva debuttato nel 2003 sugli schermi di tutto il mondo. Il film animato diretto da Andrew Stanton raccontava la storia del piccolo pesce pagliaccio che veniva portato via dall'Oceano e si ritrovava in un acquario, di proprietà di un dentista, a Sydney. Il padre, Marlin, compie quindi un viaggio pericoloso e pieno di ostacoli nel tentativo di ritrovare il proprio figlio. Durante il percorso faceva la conoscenza di Dory, che ha problemi di memoria ma che lo aiuterà nella sua ricerca.

Il lungometraggio targato Pixar aveva incassato oltre 941 milioni di dollari in tutto il mondo e aveva conquistato il premio Oscar come Migliore Film Animato.

Alla ricerca di Dory: un momento del film animato

Ellen DeGeneres aveva quindi dato voce al suo personaggio anche nel sequel Alla ricerca di Dory (di cui potete leggere la nostra recensione), arrivato nei cinema nel 2016, in grado di superare quota 1 miliardo di dollari ai box office.

L'attrice e conduttrice aveva 'interpretato' la pesciolina Dory anche per alcune attrazioni dei parchi tematici e altri progetti targati Disney.

I progetti di Ellen DeGeneres

Ellen, dopo la chiusura nel 2022 del suo storico talk show, era tornata protagonista sugli schermi solo grazie allo speciale Netflix For Your Approval, che aveva immortalato il suo omonimo spettacolo comico.

Proprio in quell'occasione, DeGeneres aveva parlato in modo ironico delle accuse che hanno contribuito alla chiusura del suo talk show.

Nel 2020, infatti, sono state pubblicate le testimonianze di alcuni ex membri dello staff del The Ellen DeGeneres Show che sostenevano ci fosse un ambiente di lavoro dall'atmosfera molto negativa e comportamenti tossici.