Elizabethtown: Cameron Crowe sulla creazione del personaggio di Kirsten Dunst in un video inedito

Elizabethtown, uno dei film più amati diretti da Cameron Crowe, arriverà finalmente in formato Blu-Ray negli Stati Uniti e il regista, in un video tratto dai contenuti extra, spiega l'importanza di Claire, il personaggio da Kirsten Dunst.

Nel filmato condiviso da Comingsoon.net si spiega che nella vita ci sono degli angeli che le persone incontrano nei momenti più cupi e disperati, e Claire è una persona vera come quelle che nella realtà possiamo incontrare se teniamo gli occhi aperti.

Elizabethtown, film arrivato nelle sale nel 2005, non aveva mai avuto un'edizione in Blu-Ray e Paramount, sul mercato americano, metterà ora finalmente in vendita un cofanetto da collezione che contiene anche il primo finale ideato da Cameron Crowe, proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Orlando Bloom e Kirsten Dunst sono i protagonisti del lungometraggio con il ruolo di Drew e Claire. Il ragazzo sta vivendo un momento particolarmente negativo nella propria vita: è stato licenziato, lasciato dalla fidanzata e suo padre è morto. Durante il volo che lo porta a Elizabethtown, in Kentucky, Drew incontra Claire, un'assistente di volo piena di ottimismo che gli cambierà la vita.

Tra i contenuti del cofanetto in vendita negli Stati Uniti ci sono tutte le scene tagliate, gli speciali sulla musica e sulla realizzazione del progetto, una fotogallery, il finale alternativo e molti materiali inediti.