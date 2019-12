Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti dei film Marvel, conferma Kevin Feige

Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, ha confermato in un recente Q&A che Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti del Marvel Cinematic Universe. Nella stessa occasione Feige ha ricordato quanto succede in Avengers: Endgame tra Wanda e Thanos.

In particolare, durante il suo intervento alla New York Film Academy, Feige fa riferimento a quanto accaduto - o sarebbe potuto accadere - in Avengers: Endgame.

"Se prendiamo Endgame, Wanda stava per uccidere Thanos. Non ho mai visto Thanos così terrorizzato, e se lui non avesse sacrificato i suoi stessi alleati per distrarla, credo che ci sarebbe riuscita".

Ma non è la prima volta che si esaltano le abilità del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen.

La scorsa estate, ad esempio, Feige aveva rilasciato delle dichiarazioni molto simili: "Wanda Maximoff, che orbita probabilmente nelle sfere di potere più alte del MCU, sono sicuro che avrebbe abbattuto Thanos se lui non avesse chiamato il suo esercito".

Wanda, oltre che apparire nel secondo film di Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sarà anche protagonista della serie di Disney+ WandaVision assieme al partner Visione (Paul Bettany). "Avere l'opportunità di raccontare qualcosa in più della loro storia, di cosa Wanda può fare, e di ciò che rende Visione... Visione, e - cosa ancora più importante - rivelare un nome che non credo sia già stato pronunciato nel MCU, ma a cui verrà dato assolutamente lo spazio adeguato, ovvero Scarlet Witch... Sono davvero entusiasta per i fan, che se sanno qualcosina della Scarlet Witch dei fumetti, credo saranno ancora più entusiasti".

WandaWision dovrebbe arrivare nel 2021 su Disney+.