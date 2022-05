Elizabeth Olsen: "Non riesco a guardare i miei film Marvel alle anteprime perché ho paura che facciano flop"

Nonostante il marchio Marvel sia garanzia di successo, la star di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Elizabeth Olsen ha confessato di non riuscire a guardare i film Marvel alle anteprime perché teme che facciano flop.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

"Ho deciso che non posso più guardare questi film Marvel alla premiere", ha detto Elizabeth Olsen, che interpreta Wanda Maximoff/Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, durante un'apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

L'attrice ha specificato di guardare i suoi film, ma non alle premiere perché è troppo preoccupata per l'esito al botteghino.

"Ogni volta che guardo il film e mi guardo intorno penso, 'Beh, è ​​il nostro primo flop.' Come ogni volta, penso solo 'È il nostro primo flop'", ha spiegato Olsen.

"Ho visto Avengers: Endgame, mi sono guardato intorno e ho detto 'È il nostro primo flop?' Non riuscivo a capire'". I timori dell'attrice non sembrano molto fondati visto che Avengers: Engame si è rivelato un successo stratosferico ed è diventato il secondo film con il maggior incasso di tutti tempi.

Le ansie di Elizabeth Olsen, però, l'hanno spinta a smettere di guardare i suoi film alle premiere così ha evitato di vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ha debuttato nei cinema da pochi giorni, ma ammette che "prima o poi" lo guarderà.

Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.