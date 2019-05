Elizabeth, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo ormai a metà maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Elizabeth, il film biografico sulla regina inglese diretto da Shekhar Kapur e interpretato da Cate Blanchett.

In Inghilterra nel 1554 è regnante la cattolica Maria I, ma il Paese è tormentato dall'instabilità finanziaria e religiosa. Sentendosi vicina alla morte, Maria intensifica la lotta al protestantesimo. Anche la principessa Elizabeth, sorella minore e legittima erede al trono, viene perseguitata perché considerata poco ortodossa ma l'ultimo tentativo di condannarla a morte per tradimento fallisce. Morta Maria, Elizabeth viene incoronata regina.

Elizabeth, già disponibile su Netflix, è stato nominato a ben 7 Oscar, tra cui quello alla Migliore Attrice per Cate Blanchett - che per il ruolo si era già aggiudicata un Golden Globe - e quello al Miglior Film, ma ha portato a casa 'solo' quello per il Miglior Trucco. Curiosamente, nello stesso anno l'Oscar per la Migliore Attrice Non Protagonista fu vinto da Judi Dench per il suo ruolo in Shakespeare in Love, dove interpretava la stessa Elizabeth portata sullo schermo da Cate Blanchett.

Elizabeth è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.