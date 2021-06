Elizabeth Hurley parla della sua grande amicizia con l'ex Hugh Grant: "Siamo ancora legati"

Elizabeth Hurley, ex storica di Hugh Grant, ha raccontato della loro grande amicizia che dura da 20 anni, nonostante i loro trascorsi burrascosi.

Elizabeth Hurley ha parlato del suo rapporto speciale con Hugh Grant, ex storico il cui amore è finito a causa di un grave scandalo accaduto nel 1995, ma che non ha intaccato il loro rapporto di affetto che dura negli anni.

Elizabeth Hurley e Hugh Grant sono stati insieme per più di dieci anni e, agli inizi degli anni '90, erano la coppia più bella e seguita di Hollywood. Nel 1995, però, Hugh Grant venne colto in flagrante con una prostituta a Los Angeles, facendo scandalo e coinvolgendo ovviamente nel gossip anche la fidanzata. Elizabeth Hurley, però, sembra non serbargli rancore tanto che ha affermato di volergli bene e di essere molto legata a lui:

"Sono ancora molto amica di Hugh. Ne abbiamo passate tante insieme e ho pensato che una delle cose più importanti per mantenere un buon rapporto con gli ex è avere molto rispetto per la loro vita attuale".

Insomma, nonostante abbia subìto il tradimento più famoso del jet set, Elizabeth Hurley ha dimostrato di voler davvero bene a Hugh Grant, rispettandolo nonostante quel piccolo incidente di tanti anni fa:

"Abbiamo un'amicizia molto forte. Ma ci rendiamo conto che ognuno ha la propria vita. Ci sono partner, ci sono bambini. Non si può semplicemente vivere in una bella, rosea, nebbia del passato. Devi stare al passo con i tempi ed essere molto rispettoso del presente".

Dopo Hugh Grant, Elizabeth Harley è stata legata a Steve Bing, padre di suo figlio Damian, e ha poi sposato l'imprenditore Arun Nayar, dal quale ha divorziato nel 2011. In seguito si è fidanzata con la star australiana del cricket Shane Warne, relazione finita nel 2013. Nel 2019, l'attrice ha dichiarato di essere felicemente single.