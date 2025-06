Elizabeth Hurley festeggia i 60 anni spogliandosi completamente nuda

L'attrice ha festeggiato il traguardo mostrando apertamente il suo corpo ancora perfettamente in forma nonostante l'avanzare dell'età

Elizabeth Hurley ha celebrato il suo 60° compleanno in un modo molto particolare, che farà sicuramente contenti tutti i suoi followers. Celebrando il proprio corpo e la propria forma fisica, nonostante l'avanzare dell'età, l'attrice ha postato uno scatto che la ritrae completamente nuda su un prato, con le braccia avvolte attorno al petto.

"Buon compleanno a me! Quest'anno è già stato una corsa sfrenata: il mio 30° anno di lavoro con Estée Lauder Companies, il mio 30° anno come ambasciatrice globale della campagna contro il cancro al seno di @esteelaudercompanies, il 20° anniversario di @elizabethhurleybeach e... sono innamorata", ha scritto la Hurley, riferendosi probabilmente alla sua relazione con Billy Ray Cyrus, che i due hanno rivelato in aprile.

"Mi sento davvero benedetta e grata di avere i migliori amici e la migliore famiglia del mondo", ha aggiunto, scrivendo che la foto è stata "scattata questo pomeriggio... nel mio vestito di compleanno xxx". Da parte sua, Cyrus ha condiviso una foto di Hurley, stavolta vestita ovviamente, che gli si siede in grembo. "Buon compleanno all'amore della mia vita", ha scritto nella didascalia del post.

Il sostegno della famiglia e l'amore per Billy Ray Cyrus

Anche il figlio di Hurley, Damian, ha condiviso un tributo alla mamma su Instagram. Accanto a una serie di foto dei due, ha scritto: "Migliore amica per sempre. buon compleanno mamma xxx". Ha anche postato un commento a sostegno della sua foto di compleanno nuda: "Hahahah ti amo. buon compleanno mamma xxx".

Cyrus e Hurley hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta nel weekend di Pasqua. L'attrice britannica e il musicista country americano si sono coccolati in uno scatto condiviso congiuntamente sui loro account Instagram durante la festività, con la semplice didascalia "Buona Pasqua".

Nell'immagine Cyrus, che indossa orecchie da coniglietto verde lime, abbraccia Hurley da un lato e le dà un bacio sulla guancia. Hurley, che indossa un cappello da cowboy, sfoggia un sorriso radioso mentre la coppia si appoggia a una vecchia staccionata di legno nel mezzo di quello che sembra essere un campo aperto, non diverso da quello visto nel nuovo post di Hurley.