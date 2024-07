Élite: sesso, droga e drammi liceali nel trailer finale dell'ottava e ultima stagione su Netflix

La serie in lingua spagnola dirà addio ai suoi fan con l'ottava stagione, il cui debutto è previsto per questo mese

Netflix ha diffuso in streaming il trailer finale dell'ottava e ultima stagione di Élite, che chiuderà quella che ad oggi è la serie più longeva della piattaforma digitale.

Il canto del cigno del teen drama spagnolo vedrà il ritorno del membro del cast originale Mina el Hammani, che ha interpretato Nadia durante le prime tre stagioni dello show. Nel finale della terza stagione, Nadia si è trasferita a New York con Lu per l'università, ma ha promesso al suo fidanzato Guzmán che sarebbe tornata per lui.

Sebbene la coppia abbia cercato di far funzionare una relazione a distanza nei Racconti di Élite, la tensione che ne deriva ha portato Nadia e Guzmán a lasciarsi all'inizio della quarta stagione (Guzmán ha poi lasciato Las Encinas con il suo amico Ander alla fine della quarta stagione).

Nel frattempo, il fratello televisivo di el Hammani, Omar Ayuso, che ha interpretato Omar nelle prime cinque stagioni dello show, ha ripreso il suo ruolo nella settima stagione.

"Abbiamo chiuso in bellezza", ha dichiarato il creatore della serie Carlos Montero dopo la conferma, arrivata nell'ottobre 2023, che l'ottava sarebbe stata la stagione conclusiva. Il debutto degli ultimi episodi è previsto per il 26 luglio 2024.

"Jaime [Vaca, co-showrunner della Stagione 7], Netflix e io abbiamo pensato che fosse giunto il momento di concludere. Lo dico con grande rammarico perché sono stati anni incredibili in cui ho incontrato attori meravigliosi, abbiamo lavorato con tutti i registi con cui volevamo lavorare... Élite ha cambiato la vita di tutti".