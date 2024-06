Elite 8: Netflix annuncia la data di uscita con un teaser

Netflix ha svelato con un teaser condiviso online che la stagione 8 di Elite arriverà in streaming il 26 luglio.

Per annunciare la data di uscita è stato condiviso il breve video in cui si vedono delle sequenze in anteprima tratte dagli episodi inediti.

Cosa racconterà la stagione 8 di Elite

Secondo quanto rivelato dal comunicato di Netflix, negli ultimi episodi "Las Encinas aprirà per l'ultima volta le sue porte in una stagione composta da otto nuovi episodi, piena di segreti, rivalità, corruzione ed eccessi, in pieno stile Élite".

Nell'ottava stagione della serie, la quotidianità a Las Encinas verrà sconvolta dall'arrivo di Emilia e Héctor Krawietz, influenti, potenti, corrotti e corruttori. I due causeranno caos ovunque andranno e distruggeranno le vite delle loro vittime. Solo Omar sarà in grado di affrontarli e sarà disposto a fare di tutto pur di farli cadere, perché rappresentano tutto quello di sbagliato che esiste a Las Encinas.

I protagonisti dell'ultima stagione

La serie è stata creata da Carlos Montero e Jaime Vaca. Nel cast ci sono Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes, Maribel Verdú, Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino, e Mario Ermito.

Il cast dell'ultima stagione vedrà coinvolte le new entry Ane Rot (Killer Book Club) e Nuno Gallego (UPA Next). Mina El Hammani, che ha recitato nelle prime tre stagioni, riprenderà invece il ruolo di Nadia.

Il gruppo di interpreti include poi Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Álex Pastrana, André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou, Manu Ríos, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin e Maribel Verdu.