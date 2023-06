Elite 7: un teaser svela la data di uscita della nuova stagione

La stagione 7 di Elite ha infalmente una data di uscita: durante l'evento TUDUM è stato infatti condiviso il teaser che svela che l'appuntamento per i fan è stato fissato al 20 ottobre.

Nel video si vedono i protagonisti cadere dal cielo, vivere dei momenti di intimità e di tensione.

Dove si era interrotta la storia

Nella sesta stagione di Élite si era assistito all'arrivo nel cast di Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana, i nuovi volti della serie dopo un cambio di protagonisti.

La sinossi delle puntate precedenti era la seguente: "Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rifarsi una reputazione coprendo i disastri del passato. Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o fobia LGBTI sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione in questa stagione. Se coloro che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo".

Élite 6, la recensione: Una serie che potrebbe andare avanti all'infinito...