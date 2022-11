Élite 6, su Netflix in streaming da oggi

Élite 6 fa finalmente ritorno su Netflix in streaming a partire da oggi 18 novembre 2022, preannunciato nei giorni scorsi da trailer molto bollenti che hanno animato tutti i fan dello show.

Le novità più attese sono i membri del cast inediti che sbarcano a Las Encinas: Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana sono i nuovi volti, mentre i fan possono salutare diversi attori che non torneranno nelle sale di Las Encinas. Infatti Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) e Georgina Amorós (Cayetana) sono usciti dalla serie spagnola così come Itzan Escamilla.

"Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rifarsi una reputazione coprendo i disastri del passato", si legge nella sinossi. "Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o fobia LGBTI sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione in questa stagione. Se coloro che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo".