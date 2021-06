Elite 4 è più hot che mai: il party degli asciugamani e la scena del cioccolato infiammano i fan

In Elite 4 domina il sesso e due scene hot in particolare hanno infuocato i fan della serie Netflix, ovvero quella del party degli asciugamani e la scena del cioccolato tra Rebeka e Mencía.

Da quando ha debuttato nel 2018, in Élite sono stati organizzati numerosi party durante i quali i ragazzi di Las Encinas sono rimasti coinvolti in qualsiasi tipo di situazione, dalle classiche questioni sentimentali fino ad arrivare agli omicidi, passando per una buona dose di baci appassionati e rapporti sessuali. La quarta stagione dello show spagnolo, appena rilasciata su Netflix, non sembra essere da meno e già l'episodio 2 culmina in una delle sequenze più hot che siano mai state mostrate nello show. Il "party degli asciugamani" ha infatti offerto sequenze bollenti, capaci di spiazzare anche i fan più fedeli della serie.

Elite 4: Omar Ayuso e Arón Piper in una foto della quarta stagione

Ricordiamo che la quarta stagione della serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Elite 4 - rappresenta una sorta di reboot della serie. Le prime tre stagioni dello show hanno affrontato le conseguenze della morte della popolare studentessa Marina (María Pedraza). L'identità dell'assassino è stato il mistero principale della prima stagione, l'audace piano di Samuel (Itzan Escamilla) per smascherare il colpevole è stato al centro della stagione 2 e la terza stagione è stata invece incentrata sulla comitiva che copre la morte accidentale dell'assassino di Marina. Inutile dire che la classe superstite a Las Encinas ne ha passate tante insieme e nella quarta stagione vediamo il loro legame farsi più forte che mai. Nei nuovi episodi, il pubblico assiste anche all'arrivo di un trio composto da Ari (Carla Diaz), Patrick (Manu Rios) e Mencía (Martina Cariddi).

In questo contesto seminuovo, viene organizzato il sopracitato party degli asciugamani. La regola per partecipare è una, ovvero quella di indossare soltanto un asciugamano/accappatoio. Come prevedibile, una volta che la festa ha inizio, succede l'inevitabile: gli asciugamani volano via, i flirt traboccano ed Élite fa strabuzzare gli occhi ai suoi fan che vedono nascere anche gelosie, discussioni ma anche attrazioni che risultano ormai impossibili da tenere a bada. Inoltre, nel quinto episodio di Elite 4 viene mostrata la scena hot del Chocolate party, in cui Rebeka e Mencía usano il cioccolato per rendere ancora più sensuale il loro rapporto sessuale.