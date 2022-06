Elisabetta Gregoraci si spoglia in TV ma è per una buona causa

Elisabetta Gregoraci torna su Rai2 per spogliarsi: la showgirl sarà la prima ospite del programma Chi si spoglia vince, dedicato alla prevenzione medica. La notizia è stata anticipata da Dagospia, mentre Il Fatto Quotidiano ha saputo in anteprima che a condurre lo show sarà Mara Maionchi.

In questi giorni, Elisabetta Gregoraci è impegnata, per il sesto anno consecutivo, come co-conduttrice, insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio, con Battiti Live, l'evento musicale che si svolge in alcune piazze della Puglia, organizzato dal Gruppo Norba. Terminate le sue fatiche estive, la showgirl tornerà in autunno su Rai2, rete su cui manca da due anni, la Gregoraci è stata una presenza fissa di Made in Sud nel 2019 e 2020.

Il programma condotto da Mara Maionchi nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica a proposito della prevenzione medica. Lo show dovrebbe ricalcare Full Monty, la fortunata pellicola del 1997, dove Peter Cattaneo dirigeva un gruppo di disoccupati che, per guadagnare soldi, organizzavano uno spettacolo di strip-tease. Infatti Chi si spoglia vince è basato sul format inglese The All New Monty: Who Bares Win - noto in precedenza con il nome The Real Full Monty - dove alcune celebrità si esibiscono, e spogliano, promuovendo la prevenzione.

Elisabetta Gregoraci è la prima Vip svelata, nelle prossime settimane sapremo chi affiancherà l'ex gieffina in questo nuovo programma.