Elisabetta Canalis: il suo video natalizio in lingerie accende Instagram

Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram un video sexy in tenuta natalizia - si fa per dire. La showgirl, infatti, ha sponsorizzato una serie di completini intimi di una nota marca. Oltre a essere diventato virale, però, il contenuto ha fatto anche il pieno di critiche. Per quale motivo?

Nonostante il tempo voli - e mozzi gli artigli anche al leone - la bellezza di Elisabetta Canalis continua a non sfiorire. Nell'ultimo video postato sul suo profilo Instagram, la showgirl ha messo in mostra il suo fisico in lingerie sulle note di All I Want for Christmas is You di Mariah Carey. Questa sponsorizzazione per un noto brand di intimo è divenuta rapidamente virale ma ha anche fatto il pieno di critiche.

Uomini e donne ha scritto: "Così, de botto, la Canalis fa il regalo di Natale a tutta Italia", "E le ventenni mute", "Elisabetta patrimonio dell'umanità". Molti, però, hanno attaccato la showgirl a causa del suo fisico e le hanno rimproverato di essere persino troppo sexy. Tra i commenti negativi, si annoverano: "Troppo magra con la faccia di Steven Taylor", "Che spirito natalizio...", "Da quando lo spirito natalizio si festeggia in mutande?", "Sempre le stesse cose: l'ostentazione del corpo. Il balletto seduttivo. Il corpo ipertonico. Sempre le stesse cose".

Anche questa estate, un'altra foto pubblicata da Elisabetta Canalis aveva fatto il pieno di critiche e, citando un'espressione coniata da Laura Pausini, la showgirl aveva risposto: "La tengo como todas". E voi, cosa ne pensate?