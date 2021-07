Elisabetta Canalis quasi nuda sul tetto: la foto che scotta su Instagram

Elisabetta Canalis ha recentemente pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui, per la gioia dei fan, appare praticamente nuda e accovacciata su un tetto.

Elisabetta Canalis ha appena pubblicato una foto scottante sul suo profilo Instagram che ha letteralmente fatto impazzire i suoi 2.8 milioni di fan: nell'immagine l'ex velina appare praticamente nuda, con indosso soltanto un paio di slip, mentre se ne sta accovacciata su un tetto.

La 42enne è salita su un tetto di una villa nella sua amata Sardegna e si è fatta fotografare in topless con un meraviglioso panorama sullo sfondo. Il seno della Canalis non è coperto da niente nella foto: la showgirl indossa soltanto un cappello per riparasi dal sole e un paio di slip.

Maria Pia Calzone, celebre attrice italiana, ha commentato la foto elogiando la Canalis: "Domande tipo come ci sei salita come non ti sei sbucciata da nuda come non ti sei scottata i piedi sulle tegole come dove cazzo stava il fotografo... tutte inutili. L'importante è solo che sei una bomba."

Poche ore dopo Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto molto simile (stessa posa e stesso outfit) sul suo profilo e in molti l'hanno accusata di aver copiato Elisabetta: "Hai copiato la posa della Canalis", "Beh, 'prendo ispirazione da..' avrebbe fatto più bella figura", "Perché l'ha fatta la canalis devi copiarla? Ps non ci riesci e la n1 lei".