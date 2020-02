Elisabetta Canalis nuda su instagram conquista Gianni Morandi

Elisabetta Canalis infiamma il suo profilo Instagram con una foto nuda che conquista anche Gianni Morandi, ma dietro allo scatto c'è molto più di quanto sembri. L'occasione è stata infatti la celebrazione di una grande vittoria per PETA, la People for the Ethical Treatment of Animals, associazione per la difesa e il trattamento rispettoso degli animali, che chiude la sua campagna "Meglio nuda che in pelliccia", contro l'utilizzo di pelli animali nel mondo della moda.

Nel 2018, Elisabetta Canalis era stata chiamata a posare davanti all'obiettivo del fotografo delle star, Jack Guy, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle pellicce animali. Insieme alla showgirl e attrice italiana, hanno partecipato celebrità internazionali come Eva Mendes, Gillian Anderson, Penelope Cruz, Taraji P. Henson, Anjelica Huston e P!nk, tutte impegnate a sostenere PETA nella lotta per una moda più sostenibile e rispettosa degli animali.

Da allora, fortunatamente, molti marchi storici hanno detto basta all'uso delle pellicce vere, optando per l'inserimento del sintetico anche per le collezioni più prestigiose. Per l'associazione è una vittoria storica e i passi incoraggianti nella giusta direzione hanno portato a una storica svolta, come sottolinea Canalis: "È la prima volta, dice il presidente di Peta , che una campagna che negli anni ha coinvolto personaggi dello spettacolo, della moda e dello sport, viene conclusa perché è stata così efficace da raggiungere il risultato, almeno in grossa parte."

Elisabetta Canalis torna quindi a condividere la sua foto nuda su Instagram ringraziando PETA e tutti i sostenitori che hanno reso possibile questo traguardo. Tra i molti commenti di fan e colleghi, spunta anche quello di Gianni Morandi, che fa la sua parte nella causa con il suo classico stile solare e dicendo: "Stupenda!"