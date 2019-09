Elisabetta Canalis: la festa a sorpresa con Tiziano Ferro è "da infarto"

Elisabetta Canalis: la festa a sorpresa per il suo compleanno, con Tiziano Ferro che sbuca all'improvviso da dietro un tavolo insieme ad altre persone, è perfettamente riuscita, anche se l'attrice e modella si è presa un bello spavento, come si può vedere nei video condivisi su Instagram.

"Voi siete pazzi ed io vi amo!" - ha commentato Elisabetta Canalis nel condividere il video - "La festa a sorpresa (quasi ad infarto) meglio riuscita della storia!"

Nei video condivisi da Eli e da Tiziano Ferro si vede la festeggiata che entra in casa con le mani impegnate da shopper, borsa e chiavi e seguita dal marito, che tiene in braccio la loro bambina. Neanche il tempo di accendere le luci, che Elisabetta si gira terrorizzata alla sua sinistra, dove erano nascosti Tiziano Ferro e dalle amiche Bianca Balti, Elisa Sednaoui, Valentina Micchetti e Nina Senicar. Tiziano è il primo a saltare fuori dal suo "nascondiglio" e va incontro ad Elisabetta saltellando, seguito dalle altre. Tutti indossano una maglietta con su scritto "Buon compleanno Elisabetta" e vestiti in maniera informale. Per fortuna la bambina non si è spaventata come sua madre, anche se sulle prime sembra un po' preoccupata da tanta confusione.

Elisabetta Canalis ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri, con cui vive in California da tempo. I due hanno anche una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015, un anno dopo il matrimonio. Tiziano Ferro invece si è sposato proprio questa estate, a luglio, con Victor Allen.