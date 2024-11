Elio: il nuovo trailer del film animato Pixar in arrivo nell'estate 2025

Disney ha condiviso online il trailer e il poster del nuovo film animato, prodotto da Pixar Animation Studios, intitolato Elio, in arrivo nelle sale italiane nel mese di giugno 2025.

Nel video pubblicato online si vede il giovanissimo protagonista e il momento in cui incontra degli alieni che lo scambiano, per errore, per il leader della Terra.

Cosa racconterà Elio

La sinossi ufficiale del film chiede: "E se fosse ciò che stai cercando...a trovarti per primo?".

Nel prossimo film targato Pixar Animation Studios, il giovanissimo Elio, ossessionato dagli alieni, scopre la risposta a questa domanda quando viene trasportato nel Comuniverso, paradiso interplanetario che ospita forme di vita intelligente provenienti da galassie lontane. Identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l'opportunità di vivere il suo sogno più grande.

Ecco il trailer:

Le star coinvolte nella realizzazione

La versione originale del lungometraggio animato include le voci di Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldaña in quello di zia Olga, Remy Edgerly nei panni di Glordon, Brad Garrett che dà voce a Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell'ambasciatore Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.

Il film della Pixar è diretto da Madeline Sharafian (La Tana, cortometraggio del progetto Sparkshort), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), ed è prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco).

Ecco il poster che ritrae il protagonista e mostra qualche dettaglio del colorato universo in cui si svolgono gli eventi.