Eli: il trailer del nuovo film horror di Netflix

Eli, di cui è stato pubblicato il trailer, è il nuovo film horror realizzato per Netflix che debutterà sulla piattaforma di streaming il 18 ottobre.

Nel video si scopre la complicata vita del ragazzino protagonista che soffre di una malattia autoimmune e viene portato in una struttura dove vengono effettuati dei trattamenti apparentemente in grado di guarirlo. Il giovane inizia però ad avere delle visioni e la casa sembra infestata da presenze inquietanti che lo tormentano.

Il film Eli è diretto da Ciaran Foy e ha come protagonista Charlie Shotwell, mentre nel cast ci sono anche Sadie Sink e Kelly Reilly.

La sinossi ufficiale riporta: "Eli è la storia di un ragazzo tormentato da una malattia sconosciuta e debilitante che lo obbliga a vivere completamente isolato dal mondo esterno. Dopo aver valutato ogni opzione, i suoi genitori ripongono la loro fiducia - e la sua vita - nelle mani di una dottoressa le cui cure sperimentali e all'avanguardia si svolgono in una struttura asettica che potrebbe essere l'ultima speranza di Eli. Mentre Eli affronta il tremendamente intenso processo che potrebbe potenzialmente curarlo, il giovane inizia a essere tormentato da esperienze che lo spingono a chiedersi di chi può fidarsi e cosa si nasconde all'interno della casa".

La sceneggiatura è stata firmata da David Chirchirillo, Ian Goldberg e Richard Naing, mentre nella produzione sono coinvolti i team di The Perfection e Hill House.